Disney+ inicia gravações de “Tarã”, série com Ywyzar Guajajara e Xuxa Meneghel

O Disney+ deu início às gravações da nova série original brasileira “Tarã”, uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo na Floresta Amazônica, sua profecia e seu legado de luta pelo cuidado da natureza. Sob direção de Marco Dutra e Juliana Rojas, a produção se iniciou em julho deste ano no Acre, Estado que será parte do cenário deslumbrante desta história, e é protagonizada por Ywyzar Guajajara (Gaia) ao lado de Xuxa Meneghel (Ylla), Lana Guelero (Kirina), Igor Pedroso (Onirê), Bukassa Kabengele (Bruk), Angélica (Niara), Pedro Goifman (Kauê), Bruno Garcia (JM), Fafá de Belém (Mandrágora), Gleici Damasceno (Guerreira Mayu), entre outros.

Em “Tarã”, o Planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e apenas Gaia pode salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que, no momento certo, levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um Portal. Este lugar é atualmente guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai. Para atingir seu objetivo, ela deve se empoderar de sua história com ajuda de sua mãe Ylla (Xuxa Meneghel), sua avó Kirina, que lidera este povo, e de outras guerreiras, para preparar-se e enfrentar o ambicioso fazendeiro JM, que visa lucrar às custas da natureza. Por sua vez, Ylla, uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro, ao embarcar nesta viagem com sua filha, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido em sua vida.

A nova série original brasileira do Disney+ é uma criação de Anna Lee, que assina o roteiro ao lado de Morgana Kretzmann e Bárbara Velloso, com assessoria da indígena Renata Tupinambá. O figurino é assinado por Kiki Orona e Paula Iglecio. A direção de arte é assinada por Fernando Zuccolotto, e uma aldeia cenográfica foi construída no Sul do Acre, aproveitando materiais e técnicas construtivas locais e contando com a expertise de uma equipe da Aldeia Puynawa. A trilha sonora é da Loud+, liderada por Guilherme Garbato com a colaboração da compositora indígena Djuena Tikuna.

Para fundamentar o assunto central da história, o projeto conta com pesquisadores assessores locais, entre eles o documentarista e produtor local Sérgio de Carvalho, e Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor, para que a produção seja fiel à grandiosidade da Floresta Amazônica e seus povos originários, principais inspirações de “Tarã”.

A série tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2023 e é um conteúdo Disney+ Original Productions, realizado pela Formata Produções e Conteúdo e Nonstop.