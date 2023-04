Último trabalho de Eva Wilma, filme “As Aparecidas” conclui gravações após três anos e meio de hiato

O filme “As Aparecidas”, dirigido por Ivan Feijó, concluiu as suas filmagens no fim de março, após três anos e meio de hiato, na cidade de Aparecida, interior de São Paulo. Com roteiro e produção de Erika Barbin e Francisco Costabile, a primeira parte das gravações foi realizada em setembro de 2019. O longa-metragem é o último trabalho de Eva Wilma, que faleceu em maio de 2021, no período de pausa nas gravações.

Além de Eva, integram o elenco Milhem Cortaz, Marcelo Serrado, Gorete Milagres, Neusa Borges, Norma Blum, Karin Rodrigues, Miriam Mehler e Clarisse Abujamra.

Em “As Aparecidas”, Otília (Eva Wilma) fica viúva aos 80 anos e percebe que sua vida não tem mais sentido. Quando é negada em um grupo de devotas senhoras, comandado por Lavínia (Clarisse Abujamra), Otília resgata suas amigas de infância e parte numa aventura para a cidade de Aparecida – com muito drama, humor, trapalhadas e rivalidade. Durante o passeio, o retorno às raízes e o valor da amizade reacende sua vontade de viver.

Com distribuição da O2 Play, o lançamento de “As Aparecidas” está previsto para o segundo semestre deste ano.