Estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Filmambiente

Até 15 de maio, filmes de longa e curta-metragem, finalizados nos últimos dois anos e inéditos no Brasil e online, podem se inscrever para a próxima edição nas plataformas Filmfreeway e FestHome, acessadas através do site do festival, filmambiente.com/br.

O Filmambiente acontece no Rio de Janeiro e em Niterói, de 22 a 28 de agosto, e este ano, além das competições de longa-metragem internacional e de curtas, o festival terá pela primeira vez uma mostra competitiva exclusiva para longa-metragem nacional. De acordo com a curadoria do evento, a produção de filmes brasileiros com temas ambientais cresceu em número e em qualidade nos últimos anos, justificando a decisão.

Toda a programação do festival é gratuita e haverá ainda uma extensão para o norte fluminense, numa parceria com o CineDarcy, da UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense)

O festival premiará, este ano, além do melhor longa-metragem do evento escolhido pelo público, os melhores longas nacionais e internacionais e os melhores curtas produzidos no período, nas categorias de filme, direção, montagem e fotografia.

O resultado da seleção de filmes será divulgado em junho, bem como a programação de painéis temáticos, que a partir deste ano passa a ter a curadoria de Marcio Isensee.