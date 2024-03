Canal Brasil exibe a Mostra Ditadura Nunca Mais – 60 anos

O Canal Brasil vai exibir uma verdadeira maratona de produções com a temática da ditadura militar, a partir de segunda, dia 1º, às 7h. Durante três dias ininterruptos, a grade do canal será ocupada por longas, curtas e séries que retratam a época mais obscura da história do país e relembram a restrição à liberdade e censura sofridas pela população brasileira e também protestos e manifestações da arte realizados nos anos de governo militar.

A programação conta também com dois curtas e um longa inéditos. O curta “Meio-Dia”, exibido às 23h15 do dia 1 de abril, é dirigido por Helena Solberg e traz jovens em uma sala de aula que iniciam uma rebelião e ameaçam matar o professor como uma forma de resposta aos anos de tortura e repressão militar. No dia 2, às 22h40, o curta “Trago Notícias de Fernando”, de Jáder Barreto Lima, reúne entrevista e reconstitui algumas cenas importantes sobre o Frei Fernando de Brito, padre dominicano que se firmou como uma figura importante no movimento de resistência à ditadura. A produção busca esclarecer algumas injustiças com o frei, cometidas pelos militares.

O longa-documentário “Codinome Clemente” (foto), coproduzido pelo Canal Brasil, tem como costura principal o depoimento de seu protagonista, Carlos Eugênio Paz, músico, escritor e ex-guerrilheiro. Chamado de Clemente, ele participou da ALN (Aliança Libertadora Nacional). Dirigido e roteirizado por Isa Albuquerque, que busca retratar a geração que combateu o regime militar, o filme conta com imagens de arquivo e entrevistas de companheiros de luta de Clemente.

Além dos conteúdos inéditos, a maratona conta com a exibição de filmes icônicos do cinema brasileiro como “Democracia em Preto e Branco”, de Pedro Asbeg; “O Pastor e o Guerrilheiro”, de José Eduardo Belmonte; “O Dia que Durou 21 Anos”, dirigido por Camilo Tavares; “Cabra Marcado para Morrer”, de Eduardo Coutinho, entre outros.