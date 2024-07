Animação infantil “Teca e Tuti: uma Noite na Biblioteca” chega aos cinemas

Aproveitando o final das férias, no dia 25 de julho, a Sessão Vitrine Petrobras lança a animação “Teca e Tuti: uma Noite na Biblioteca” nos cinemas de todo o Brasil. Produzido no interior de São Paulo, o longa conta a história de Teca, uma traça que se apaixona pelo universo da leitura. Vinda de uma família de traças que devoram livros, a protagonista cresceu comendo livros também. Porém, ao aprender a ler, Teca muda a sua forma de pensar, quando entende que, além de alimentar seu corpo, os livros também servem para serem lidos e alimentar a alma. Com o seu fiel ácaro de estimação, Tuti, a dupla parte para uma grande aventura na biblioteca.

A animação possui classificação indicativa livre e entra em cartaz 45 salas de cinema das seguintes cidades: Belo Horizonte; Brasília; Campinas; Caxias do Sul; Curitiba; Guarulhos; Guaxupé; Itapetininga; João Pessoa; Jundiaí; Maceió; Manaus; Marília; Natal; Niterói; Poços de Caldas; Porto Alegre; Rio Claro; Rio de Janeiro; Salvador; São Bernardo do Campo; São Carlos; São Luís; São Paulo; Teresina e Vitória.

Dirigido pelo trio Diego M. Doimo, Eduardo Perdido e Tiago Mal, o filme que demorou mais de 10 anos para ser produzido, mistura diferentes técnicas de animação e live action. A maior parte foi feita em stop motion, técnica na qual tudo acontece através de sequências de fotografias, usando bonecos articulados em cenários construídos e montados dentro de um estúdio, como um verdadeiro set de filmagens em miniatura.

O longa ainda conta com canções inéditas e originais de Hélio Ziskind, músico que já compôs temas de programas como “Cocoricó”, “Castelo Rá-Tim-Bum”, “Glub-Glub” e “X-Tudo”, e direção de arte de Mateus Rios, ilustrador de livros infantis, como “Ela Tem Olhos de Céu”, de Socorro Acioli, e “Pedro Noite”, de Caio Riter.

“Teca e Tuti: uma Noite na Biblioteca” é produzido pela Rocambole Produções, criada por ex-alunos do curso de Imagem e Som da UFSCar. O filme tem, como principais patrocinadores, a Petrobras, o BNDES e a SABESP. O projeto foi realizado através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Paulo Gustavo via Ministério da Cultura e Governo Federal.