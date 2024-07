Estreia o documentário “Fausto Fawcett na Cabeça”, de Victor Lopes

O documentário “Fausto Fawcett na Cabeça” estreia no dia 25 de julho nos cinemas. O filme foi premiado no Fest Aruanda como Melhor Filme pelo Júri Oficial na Mostra Competitiva Nacional de Longas-Metragens, além de levar os prêmios de melhor ator/personagem e Troféu Abracine em 2022. O documentário, que participou da Première Brasil do Festival do Rio e da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo no mesmo ano, tem a produção da TvZero, coprodução do Canal Brasil e distribuição da Arthouse e Filmes do Estação.

Cantor, poeta e compositor de músicas ícones como “Kátia Flávia” e “Rio 40 Graus”, Fausto Fawcett é também autor de cinco romances e diversas performances que desvendam um vasto e singular universo. Partindo de signos reais e cotidianos com raízes em Copacabana, sua obra cruza fronteiras narrativas, filosóficas e temporais para instaurar visões futuristas e experiências sensoriais que chacoalham a aventura humana nos carregando para outros mundos. O destino deste filme-transe é entrar nestes mundos que habitam a mente criativa, inquieta e desafiadora de um artista único.

A produção de “Fausto Fawcett na Cabeça” conta com o patrocínio da RioFilme, órgão que integra a SEGOVI, Secretaria de Governo e Integridade Pública da Prefeitura do Rio. Além do apoio à distribuição do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.