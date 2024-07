Disney+ estreia a quinta temporada de “Impuros”

Evandro (Raphael Logam) conseguiu tudo o que queria, controla produção, distribuição e exportação do Ouro Branco, mas com os negócios crescendo fica difícil manter tudo sob controle. Novos inimigos nascem de onde menos se espera, enquanto Geise (Lorena Comparato) confronta o marido e ganha poder ao se articular diretamente com os cabeças do tráfico internacional.

Morello (Rui Ricardo Diaz) costura uma aliança improvável para continuar sua caçada ao dono do Dendê, enquanto vê a filha se encantar cada vez mais pelo mundo do crime. Encurralado pela polícia e pela própria família, Evandro terá que fazer a escolha mais difícil de sua vida.

A quinta temporada de “Impuros” entrega algumas das sequências mais impactantes de toda trajetória da série e chega exclusivamente ao Disney+ em 24 de julho.