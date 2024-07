Documentário “Votos” mostra a vida de quem decidiu viver uma vida dedicada à religião

O documentário “Votos”, dirigido por Ângela Patrícia Reiniger e roteirizado por ela e Daniella Machado, mostra a jornada das pessoas que decidem passar a vida em mosteiros, assim como traz relatos daqueles que desistiram de fazer os votos. Distribuído pela O2 Play, produzido pela No Ar Comunicação, em coprodução com a Globonews e apoio da Globo Filmes, o filme chega aos cinemas brasileiros em 25 de julho.

Selecionado para a 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e premiado no Denver Movie Awards, “Votos” investiga os motivos que levam pessoas, em pleno século XXI, a fazer os votos de Conversão de Costumes (Pobreza e Castidade), Obediência e Estabilidade. Por meio de entrevistas, o filme é um convite para compreender a opção de alguém por passar a vida no claustro, ao entrar na vida monástica.

No mundo de hoje, com as pessoas cada vez mais ansiosas por novos prazeres, histórias e símbolos de status, e onde os relacionamentos humanos são cada vez mais descartáveis, os votos religiosos, ao contrário, são um compromisso para toda a vida. Tanto que, em sua fase final, são chamados de votos perpétuos. “Votos” é único no sentido de revelar uma realidade à qual a maioria das pessoas não têm acesso, mas sim muita curiosidade sobre o que se passa dentro dos mosteiros e abadias.