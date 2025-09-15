Festival Oberá en Cortos oferece oficinas, palestras e encontros

De 6 a 11 de outubro, o Festival Internacional de Cinema pela Identidade e Diversidade Cultural – Oberá en Cortos celebrará sua 22ª edição, consolidando-se como um espaço único de exibição, formação e encontro.

Além de sua programação cinematográfica, o festival oferecerá oficinas intensivas, palestras técnicas abertas ao público, um Ponto de Indústria com representantes regionais e internacionais e um Encontro Universitário que reunirá estudantes da Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai.

O Ponto de Indústria será realizado de 9 a 11 de outubro, com painéis sobre talento criativo, políticas de fomento, assessoria legal para coproduções e a participação de TV Globo, Vox Brasil, Andar Audiovisual e plataformas como Box Brazil e Filmar Música.

As Palestras Técnicas, de acesso livre, contarão com a participação de nomes como a diretora Anahí Berneri, a fundadora do Filmar Música, Laura Manson, além de especialistas em conservação audiovisual e acessibilidade.

O festival também propõe cinco oficinas intensivas (animação, infâncias, videoclipes, cinema surdo e crítica cinematográfica) e o Encontro Universitário, que busca fortalecer os laços acadêmicos e profissionais entre estudantes de cinema da região.

Com uma agenda diversa e um enfoque na identidade e integração cultural, o Oberá en Cortos reafirma seu papel como um laboratório vivo de cinema e cultura no coração de Misiones.

Mais informações estão disponíveis em www.oberaencortos.ar. As inscrições para as atividades devem ser feitas através deste link.