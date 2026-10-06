Caru Alves de Souza filma “Corações Solitários”, protagonizado por Gilda Nomacce e Buhr

Foto © Ariela Bueno

No Centro histórico da cidade de São Paulo, o antigo cinema Dom José ganhou nova roupagem e se transformou no Cine Astro, principal locação de “Corações Solitários”, novo filme da cineasta Caru Alves de Souza que está sendo filmado no local.

O enredo da obra focaliza duas irmãs que têm visões opostas sobre o destino de um decadente cinema pornô, que herdaram com a morte do pai. Elas são interpretadas por Gilda Nomacce e Buhr.

Na eterna imitação entre arte e vida, o Cine Dom José, que em seus áureos tempos recebia até 600 espectadores por sessão, está prestes a desaparecer.

Com roteiro de Caru Alves de Souza e Josefina Trotta e produção de Rafaella Costa para a Manjericão Filmes, o filme repete a parceria bem-sucedida do longa “Meu Nome é Bagdá”, vencedor no Festival de Berlim, da competição Generation.

No elenco de “Corações Solitários” também estão Leilah Moreno, Grace Gianoukas, Sidney Santiago Kuanza, Luci Pereira, Mestre Ivamar, Carlota Joaquina, Hariel Augusto, Rafael Pimenta, Felipe De Paula, Sato do Brasil e Wandi Doratiotto, além de Iara Jamra, Eliane Fonseca, Luiz Carlos Bahia, Lucas Afonso, Paula Pretta, Pedro Guimarães, Pedro Noizyman, Pat Rigon, Felipe Riquelme, Seu Zé Maria, Preta Ferreira e Dona Carmen Silva.