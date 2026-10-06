Nova série nacional da Disney+, protagonizada por Glória Pires, Carolina Dieckmmann e Gabz, inicia gravações este mês

Foto: elenco e direção da série © Luca Meola

O Disney+ anunciou o início, em 19 de outubro, das filmagens de “Virando o Jogo”, nova série nacional que mergulha no universo do Jogo do Bicho para contar uma história de poder, ambição, família e vingança. Protagonizada por Glória Pires, Carolina Dieckmmann e Gabz, a produção acompanha três mulheres que desafiam uma estrutura historicamente dominada por homens e se unem para conquistar espaço em um dos mais tradicionais e violentos impérios da contravenção carioca.

Quando um dos mais poderosos chefes do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro morre, a disputa por seu império coloca em xeque uma tradição que nunca admitiu mulheres na palavra final. Luara (Carolina Dieckmmann), a viúva de Barão (Herson Capri), forma uma aliança improvável com a Baronesa (Glória Pires), primeira esposa dele, e com Natasha (Gabz), sua amante, para enfrentar os herdeiros, aliados e rivais que cobiçam os territórios. Três mulheres que jamais deveriam estar do mesmo lado se unem para instaurar uma nova ordem no crime carioca e reescrever a história da contravenção.

Além de Glória Pires, Carolina Dieckmmann e Gabz, o elenco reúne Gabriel Braga Nunes, Herson Capri, Carol Abras, Felipe Camargo, Ricardo Burgos, Pierre Baitelli, Alex Nader, Felipe Ricca, Tairone Vale, Francisco Salgado, Anselmo Vasconcellos, Rômulo Marinho, Drayson Menezzes, Daniel Porpino e André Mattos.

Com direção geral e de episódios de Mauro Lima e direção de episódios de Izabel Jaguaribe, “Virando o Jogo” é escrita por Rosana Rodini, Mauro Lima, Davi Kolb e Caroline Margoni e Tomas Portela. A criação é de Mauro Lima e Rosana Rodini.

A previsão de estreia no Disney+ é em 2027.