Paris Filmes anuncia cinebiografia “Leandro & Leonardo”, com direção de Jayme Monjardim

A Accorde Filmes, em coprodução com a Paris Entretenimento, vai filmar, a partir de novembro, o longa-metragem “Leandro & Leonardo – Não Aprendi Dizer Adeus”. A relação de parceria e amizade entre os irmãos — que serão interpretados por André Luiz Frambach e Eduardo Borelli — será o fio condutor do filme, que terá direção de Jayme Monjardim (“Olga”, “O Tempo e o Vento”) e distribuição da Paris Filmes.

Com roteiro assinado por Péricles Barros e Letícia Wierzchowski e direção de fotografia de Bruno Polidoro, o filme mergulhará nas raízes da dupla em Goianápolis, desde o trabalho na roça até a ascensão meteórica que conquistou multidões. Com carisma e muita persistência, os irmãos superaram percalços e dificuldades em Goiânia antes de alcançarem o estrelato nacional e venderem milhões de discos, tornando-se um dos maiores sucessos musicais e fenômenos populares brasileiros de todos os tempos.

A trama também abordará o momento em que a trajetória da dupla foi interrompida pela partida precoce de Leandro, focando na força de Leonardo para levar adiante o sonho que eles construíram juntos.

“Leandro & Leonardo” é uma realização da Accorde Filmes em coprodução com a Paris Entretenimento e a Claro, contando com o apoio institucional da FSA, BRDE e Ancine.