Documentário brasiliense com temática indígena compete em festival nos EUA

“O Vento Vai Reagir”, longa-metragem de Delvair Montagner e Marcelo Díaz, participa da competição oficial do 18º Seattle Latino Film Festival, que acontece de 9 a 17 de outubro, nos EUA. Considerado uma das mais importantes plataformas de difusão do cinema latino-americano nos EUA, o festival é o único do Noroeste do país dedicado especificamente ao gênero, promovendo circulação internacional, diversidade cultural e intercâmbio entre cineastas e público.

No filme, Varῖ Mëma, mulher indígena e antropóloga, vive um conflito. Deixou de ser vista como uma Marubo pelos parentes. No mundo acadêmico, ela se vê como alguém de fora. Qual será seu lugar? Delvair, antropóloga que acompanhou seu nascimento na década de 1970, busca reconectar-se com ela e com as memórias de uma Amazônia que não existe mais.

A obra narra o reencontro de duas antropólogas de identidades distintas, Delvair e Varῖ, unidas pela cultura indígena Marubo. Juntas viajam à aldeia de Varῖ, a dois dias de barco de Atalaia do Norte (AM), e encontram uma Amazônia degradada, especialmente em termos culturais. Delvair também atua como diretora e roteirista (funções divididas com Marcelo Díaz).

O choque é profundo: o ambiente está esvaziado e desconectado das tradições. O filme alterna entre naturalismo e melancolia, cruzando passado e presente sem entrevistas, apenas por meio de memórias e encontros entre os mundos indígena e não indígena. As memórias das duas antropólogas são matéria-prima para uma narrativa que oscila entre passado e presente de ambas, de forma não linear.

Varῖ Mëma (45), doutora em Antropologia pela UFRJ, foi incumbida pelas mulheres de seu povo de pesquisar e preservar sua cultura. Criada entre indígenas e não indígenas, busca entender sua própria identidade. Já Delvair Montagner (81) atua na região desde os anos 1970. É reconhecida por registrar os Marubo em seus documentários e fotografias e por identificar a Terra Indígena Vale do Javari, que levou à sua demarcação.

O longa-metragem tem produção da Diazul de Cinema e produção executiva de Marcelo Díaz. No ano passado, o filme foi contemplado com cinco prêmios no SAPCINE (Colômbia), que garantem serviços de pós-produção voltados ao mercado internacional, consultoria de impacto e a assessoria de mídia do Latam Cinema.

“O Vento Vai Reagir” tem o patrocínio do FAC (Fundo de Apoio à Cultura do DF, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC).