Primeira edição do Festival Fortaleza de Cinema recebe inscrições de curtas

A primeira edição do Festival Fortaleza de Cinema está com inscrições abertas para as mostras competitivas e será realizada de 8 a 13 de dezembro, na Caixa Cultural Fortaleza. O evento, dedicado ao curta-metragem, receberá gratuitamente obras brasileiras e estrangeiras até 3 de novembro. O resultado da seleção para as mostras competitivas será divulgado em 13 de novembro. Toda a programação do evento terá acesso gratuito.

Com patrocínio da Caixa e produção da Deberton Filmes, o festival está com chamada aberta para três seções: Mostra Competitiva Internacional de Curtas-Metragens (Mostra Jangada), dedicada a produções estrangeiras; Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragens (Mostra Mar), destinada a filmes brasileiros; e Mostra Fortaleza 300 Anos, voltada a produções realizadas na capital cearense.

Podem concorrer obras de ficção, documentário ou experimental, de diferentes gêneros, exceto vídeos publicitários e institucionais, finalizadas em 2025 ou 2026, e com duração máxima de 25 minutos, incluindo os créditos. Cada realizador(a) ou coletivo poderá inscrever até dois filmes por meio do formulário disponível no site do evento.

As obras serão avaliadas pela equipe de curadoria e encaminhadas à mostra correspondente, de acordo com a origem, a linguagem e os requisitos artísticos e técnicos. As sessões terão júris da crítica e do público, e os vencedores receberão o Troféu Solaris.

Os filmes internacionais selecionados deverão apresentar cópia de exibição com legendas em português brasileiro. As obras brasileiras escolhidas para a Mostra Mar e para a Mostra Fortaleza 300 Anos deverão disponibilizar versão com Legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE), além de informar a autoclassificação indicativa prevista para exibições em festivais.

Entre as ações formativas da programação, o Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-Metragens selecionará oito projetos de ficção, documentário ou cinema experimental, ainda em desenvolvimento, com duração prevista de até 25 minutos. A iniciativa é destinada a realizadores residentes em Fortaleza, que participarão de consultorias presenciais nas áreas de roteiro, direção e produção, conduzidas por profissionais do audiovisual brasileiro.

A convocatória do laboratório reserva 25% das vagas a pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. Os encontros ocorrerão de 9 a 12 de dezembro, das 14h às 18h, e exigirão disponibilidade integral dos selecionados no período. A submissão dos projetos será feita por formulário próprio, também de forma gratuita. O resultado da seleção será divulgado em 20 de novembro.

O festival foi criado pelo cineasta cearense Allan Deberton, diretor, produtor e roteirista. Seus curtas-metragens foram exibidos em mais de 150 festivais e já conquistaram, ao todo, 76 prêmios.