Luana Piovani volta aos cinemas em “O Faraó dos Bitcoins”, de Sergio Rezende

Foto © Guilherme Leporace

Luana Piovani estará de volta aos cinemas em “O Faraó das Bitcoins”, novo longa-metragem de Sergio Rezende que narra a história de uma das maiores fraudes financeiras do Brasil e está sendo rodado no Rio de Janeiro. Na trama, a atriz interpreta Regina, uma viúva rica que se torna uma das primeiras investidoras do novo negócio de Glaidson Acácio dos Santos, protagonista interpretado por Christian Malheiros, e se envolve com Ráiti (Ruan Aguiar), também envolvido no esquema.

Com roteiro de Sergio Rezende e Dida Andrade, o filme traz uma trama eletrizante, baseada no livro “Queda Livre”, dos jornalistas Isabela Palmeira e Chico Otávio. O longa é uma produção Morena Filmes em coprodução com a Paris Entretenimento. A distribuição é da Paris Filmes.

A trama revela os bastidores do esquema arquitetado por Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”. Ex-pastor e ex-garçom, Glaidson se transformou no Rei de Cabo Frio ao movimentar bilhões de reais através da GAS Consultoria e Tecnologia. Ele e sua mulher, Mirelis Diaz (Lorena Comparato), lideraram uma gigantesca pirâmide financeira disfarçada de investimento em criptomoedas, que movimentou cerca de R$ 38 bilhões e lesou mais de 300 mil pessoas.

Mais do que uma crônica sobre crimes financeiros, o filme se aprofunda na intimidade e na cumplicidade entre Glaidson e sua esposa, a venezuelana Mirelis Diaz. Apontada pelas investigações como o verdadeiro “cérebro” do sistema operacional e financeiro da empresa, Mirelis divide com ele o protagonismo dessa saga que transita rapidamente do luxo extravagante ao colapso absoluto, culminando em investigações federais, disputas violentas com concorrentes e o rastro de milhares de clientes lesados.

O roteiro acompanha os desdobramentos reais que incluíram a falência da empresa com dívidas bilionárias e as condenações dos envolvidos, jogando luz sobre a ganância e sobre dualidade entre a fé e a ambição no Brasil atual. No elenco, também estão Pascoal da Conceição, Ruan Aguiar, Jorge Paz, Romeu Evaristo, Dadá Coelho, Larissa Nunes e Shirley Cruz.