Segunda temporada de “Amor da minha Vida” estreia na Disney+

O Disney+ estreia segunda temporada da série original “Amor da minha Vida” em 9 outubro, com exclusividade na plataforma. A produção, que estreou em 2024, se consolidou como um dos maiores sucessos do streaming, destacando-se pela abordagem moderna e envolvente do gênero, e pela química de seus protagonistas, Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros.

Se, na primeira temporada, acompanhamos a saga romântica de Bia e Victor, dois melhores amigos se tornando jovens amantes, na segunda temporada, vemos a trajetória de um casal apaixonado que vê a vida adulta os afastando cada vez mais. E, quando os planos dos dois se desencontram pelo caminho, eles precisam decidir entre salvar o relacionamento ou apostar em seus próprios sonhos.

Com estreia de todos os episódios simultâneamente no Disney+, a segunda temporada de “Amor da minha Vida” traz de volta nomes como Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, Cissa Guimarães, Priscilla Rozenbaum, Agda Couto, Pâmela Morais, Bryan Ruffo e Sophia Abrahão, além de apresentar pela primeira vez Gleici Damasceno, Alanis Guillen, Clarice Falcão, Romulo Estrela, Maria Ribeiro, Daniel Dantas, Guida Viana, Louise Cardoso, Gabriel Godoy, Nil Marcondes, Pablo Morais, Priscila Reis e Hugo Bonemer.

A primeira temporada de “Amor da minha Vida” está disponível no Disney+.