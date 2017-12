Noah Schnapp e Seu Jorge

O diretor Fernando Grostein Andrade filmou, recentemente, seu novo filme, “Abe”, no Brooklyn, em Nova Iorque. O longa, idealizado pelo diretor brasileiro e roteirizado pelos dramaturgos palestinos-americanos Lameece Issaq e Jacob Kader, conta a história de Abe, um garoto de 12 anos, que ama cozinhar e nunca teve um jantar de família sem brigas.

Filho de um casamento misto entre uma mãe judia de origem israelense e um pai de origem muçulmana e palestino, Abe sonha em unir a família cozinhando um jantar tão bom, mas tão bom, que seja capaz de fazer a família parar de brigar ao menos por uma noite. Ele aprende a cozinhar com Chico Catuaba, chef de cozinha brasileiro, que cozinha acarajé nas feiras gastronômicas multiculturais do Brooklyn.

Entre os nomes no elenco, estão o protagonista Noah Schnapp (“Stranger Things” e “Ponte dos Espiões”), Seu Jorge (“Cidade de Deus” e “A Vida Marinha de Steve Zisso”) e Mark Margolis (“Breaking Bad”, “Scarface” e “Réquiem para um Sonho”), além de participações especiais dos atores Gero Camilo, Ildi Silva e Victor Mendes. A direção de fotografia é do fotógrafo italiano Blasco Giurato (“Cinema Paradiso”), com a câmera sendo operada por Renato Falcão (“Era do Gelo” e “Rio”).

Fernando dirigiu os filmes “Coração Vagabundo” (2009); “Quebrando Tabu” (2011), adaptado para inglês na voz do ator Morgan Freeman e que virou o canal de mídia “Quebrando Tabu” com 7,9 milhões de seguidores no Facebook. Recentemente, Fernando dirigiu cinco episódios da premiada Série “Carcereiros”, vencedora do MIPTV2017, em Cannes. Uma coprodução Gullane e Spray Filmes para Grupo Globo.

“Abe” é uma produção da Spray Filmes, da qual Fernando é sócio, e da Gullane, responsável por filmes como “Bingo”, “Como nossos Pais”, “Que Horas Ela Volta?”, “O Ano em que meus Pais Saíram de Férias” e “Carandiru”. A produtora parceira nos EUA é a F.J.Productions, de Los Angeles.