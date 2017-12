O documentário longa-metragem “Tudo É Projeto”, sobre a vida e a obra de um dos arquitetos mais respeitados do Brasil e do mundo, Paulo Mendes da Rocha, estreia dia 14 de dezembro em São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Goiânia. O filme ganhou o prêmio do público de Melhor Documentário na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e no Arquiteturas Film Festival de Lisboa. A partir do olhar e das entrevistas da filha, Joana Mendes da Rocha, que divide a direção do longa-metragem com Patricia Rubano, “Tudo É Projeto” apresenta as ideias e as opiniões, por vezes consideradas polêmicas, sobre urbanidade, natureza, humanidade, arte e técnica do profissional de quase 90 anos de idade.

Autor de obras no Brasil e no exterior, Paulo Mendes da Rocha coleciona medalhas, títulos e prêmios, dentre eles, o Prêmio Pritzker, o mais importante da arquitetura mundial. Para Paulo Mendes da Rocha, “uma cidade, antes de mais nada, é uma construção”.

Financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual (PRODAV 06/2013), o longa-metragem foi produzido com exclusividade para o Canal Curta! pela Olé Produções, com o apoio da Casa da Arquitectura de Portugal e coprodução da Opa! Além da exibição no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, “Tudo É Projeto” foi exibido em diversos festivais europeus: Archictecture Film Festival Rotterdam, Lund International Archictecture Film Festival, Milano Design Film Festival e Istanbul International Architecture and Urban Film Festival.

No dia 15 de dezembro, em que é celebrado o “dia do arquiteto”, o filme estará em Havana, Cuba, no Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Na TV, o documentário estreou com exclusividade no Canal Curta! em novembro. Em Brasília, as sessões tem apoio do Instituto dos Arquitetos do Brasil do Distrito Federal; em Porto Alegre, conta com o apoio do IAB-RS; e em Goiânia, da Revista Di Casa.