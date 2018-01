Já está aberta a votação para o público eleger os melhores filmes de 2017, nas categorias de melhor filme, diretor, ator e atriz nacionais e estrangeiros e melhor roteiro, fotografia e documentário nacionais.

As escolhas podem ser feitas pelo site sescsp.org.br/melhoresfilmes, até 19 de fevereiro, onde o público encontra a relação de todos os filmes, brasileiros e estrangeiros, lançados no país, em 2017.

Em sua 44ª edição, o Festival Sesc Melhores Filmes acontece em abril e exibe, na tela do CineSesc, as melhores produções do ano de 2017 segundo o público e a crítica.

A abertura do festival de 2018 será em 4 de abril, quando serão entregues os troféus aos vencedores e haverá a exibição de um filme brasileiro inédito a ser confirmado em breve. A exibição dos vencedores acontece até 25 de abril.