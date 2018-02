"Fazemos da nossa Maneira", de Miha Hočevar

A Cinemateca Brasileira traz, de 8 a 18 de fevereiro, a mostra Dias de Cine Esloveno. Serão exibidos sete longas-metragens representativos da produção cinematográfica eslovena da última década, inéditos em São Paulo.

No dia 8 de fevereiro, a Encarregada dos Assuntos Econômicos e Culturais, Mojca Grandovec, e o Cônsul Honorário da Eslovênia no Brasil, Octávio Oliva, abrirão a mostra, apresentando a sessão do filme Fazemos da nossa Maneira (2010), de Miha Hočevar, que foi assistido por mais de 10% da população da Eslovênia e se consagrou como o maior sucesso da história do país. A trama conta a história de um grupo de adolescentes que vai para um acampamento de escoteiros e dá de cara com o irritante líder do local. Durante o verão, os jovens aprendem a pensar de outra forma sobre a vida, a competição, o amor e a natureza.

Entre os destaques da mostra, estão o roadmovie Uma Viagem (2011), de Nejc Gazvoda; o relato mudo dos sofrimentos da guerra em Circus Fantasticus (2010), de Janez Burger; e Pânico (2013), de Barbara Zemljič, sobre os sofrimentos de uma mulher de meia-idade desiludida com o amor e que procura mudar a sua sorte.

A mostra é organizada pela Embaixada da Eslovênia, o Ministério da Cultura da República da Eslovênia, o Centro Esloveno de Filmes e a Cinemateca Brasileira.

A programação completa pode ser conferida no site www.cinemateca.gov.br.

Mostra Dias de Cine Esloveno

Data: 8 a 18 de fevereiro

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Próximo ao Metrô Vila Mariana – São Paulo – (11) 3512-6111