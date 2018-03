Imagina esperar o ano inteiro para fazer aquela viagem de férias para a praia e acabar em uma casa caindo aos pedaços localizada no meio do nada? É o que acontece com Lima (Maurício Manfrini), Jussara (Cacau Protásio), Renata (Danielle Winits), Alexandre (Antônio Fragoso), Rocha (Charles Paraventi), Vanete (Elisa Pinheiro), Diguinho (Nilton Bicudo) e Elen (Aline Riscado), em “Os Farofeiros”, comédia dirigida por Roberto Santucci, que estreia em 8 de março. Reunidos para aproveitar o feriadão, eles vão se ver em uma roubada quando descobrirem que a casa de praia que alugaram não era bem o que pensavam.

Entre engarrafamentos quilométricos em carros apertados, ataques de mosquitos e disputas por um espaço na areia de praias lotadas, nada parece dar certo na viagem. Mesmo assim, eles não irão desistir de curtir o passeio. Depois de uma verdadeira força-tarefa para deixar o local um pouco mais habitável, eles passarão por situações hilárias e ainda precisarão vencer os problemas de convivência para que a viagem realmente dê certo.

Com participações de Felipe Roque e Alice Borges, o filme tem roteiro de Paulo Cursino e Odete Damico, produção da Camisa Listrada, coprodução da Fox International Productions, Telecine e Panorama Filmes e distribuição da Downtown Filmes/Paris Filmes.