A nova série documental da HBO Latin America, Outros Tempos Jovens, em coprodução com a Prodigo Filmes, busca traduzir o peculiar universo das pessoas de 15 a 29 anos. Composta por oito episódios, a produção estreia em 24 de maio, às 23h, com exclusividade no canal MAX. Toda quinta-feira será exibido um novo episódio.

Suicídio, feminismo, sexo, solidão e liberdade estão entre os temas debatidos na série. Cada episódio, dirigido por um profissional diferente, traz um novo olhar sobre os jovens e propõe reflexões sobre esses e outros assuntos tão presentes no cotidiano de pessoas dessa faixa etária.

O primeiro episódio acompanha “heavy users” de aplicativos de relacionamento e debate como, apesar do alto número de encontros sexuais, ainda é possível ainda sentir-se só. Ao longo da série, a importância da identidade será discutida por meio do retrato de Liniker e de influenciadores digitais como Jout Jout e Magá Moura. Ao passo que as representações são cada vez mais múltiplas, os personagens reforçam que o questionamento “quem sou eu?” é cada vez mais essencial na juventude. A produção termina com os carinhos e as hostilidades rotineiras de três casais, por meio de um diário digital intimista inédito e revelador.

Outros Tempos Jovens é produzida por Roberto Rios, Paula Belchior e Patricia Carvalho da HBO Latin America, e Beto Gauss e Francesco Civita, da Prodigo Filmes. A direção geral é de Caito Ortiz e Giuliano Cedroni, com coordenação de produção de Renata Grynszpan e coordenação de pós-produção de Maria Luiza Tutu Mesquita.