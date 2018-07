As filmagens de “Colegas 2, a Missão” começam em 2019, com produção de Mayra Faour Auad, da Yourmama, e Marcelo Galvão, da atacine, que ainda assina direção e roteiro do projeto. A coprodução é de Fernando Meirelles e da Globo Filmes.

O longa contará com o mesmo elenco de atores Down do primeiro filme e mais vários outros atores Down com grande importância no enredo. A seleção de casting está prevista para o segundo semestre deste ano e espera selecionar mais de 80 atores Down.

O primeiro filme da franquia “Colegas” recebeu mais de 50 importantes prêmios em festivais do Brasil e exterior, incluindo o melhor filme em Gramado e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, porém “Colegas 2” também promete vir em grande peso.

Nesta nova aventura, seis garotos Down fogem do instituto onde vivem, pegam um avião cargueiro e vão para o Uruguai comemorar o aniversário surpresa de Stalone. Para que nada de mal aconteça a eles, a diretora do instituto, o jardineiro e vários internos Down viajam de ônibus atrás dos seis fugitivos enfrentando inúmeras aventuras pelo caminho até Punta Del Este.