O icônico filme de animação dos Beatles faz 50 anos em 2018 e volta aos cinemas brasileiros com versão restaurada em sessões oficiais gratuitas promovidas pelo Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco. A cópia comemorativa ao aniversário de Yellow Submarine tem resolução digital 4k e trilha remixada nos estúdios da Abbey Road, em surround 5.1 estéreo. A estreia no Brasil aconteceu em outubro, dentro da programação regular da 9ª edição do festival, agora ganha uma sessão especial em São Paulo, sábado, dia 8 de dezembro, no Cine Olido, dentro da programação da Semana Internacional de Música de São Paulo.

O histórico Cine Olido já foi um dos mais luxuosos do centro de São Paulo na década de 1950, atualmente a sala está equipada com DCP (Digital Cinema Package). Na abertura da sessão, será exibido o curta francês “Make It Soul”, de Jean-Charles Mbotti Malolo (2018), sobre James Brown e que também esteve entre os 200 filmes do Animage deste ano.

Yellow Submarine estreou nos cinemas em 1968 e completa seu cinquentenário creditado entre os 40 melhores desenhos animados já produzidos na história e como uma obra-prima do psicodelismo. A trama acontece na imaginária Pepperland, uma cidade de amor, cores e música, submersa no mar, onde a banda do Sgt. Pepper toca sem parar. Quando invadida pelos maldosos Blue Meanies lança um SOS até Liverpool, de onde os Beatles imediatamente partem em missão de salvamento a bordo de um submarino amarelo. Dialogando com esta história, entra a trilha sonora recheada de clássicos da venerada banda como All You Need is Love, Lucy in The Sky with Diamonds, Eleanor Rigby, Only a Northen Song, All Together Now e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, além da própria Yellow Submarine.