A cidade de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, é conhecida por aparições de discos voadores e casos de abdução alienígena. Segundo a lenda local, existe um portal de formações rochosas com um desenho que se assemelha a uma serpente, que seria o local em que os extraterrestres chegam ao Planeta Terra. A lenda e o portal são o pano de fundo para a história de “A Pedra da Serpente”, drama de ficção científica e terror dirigido por Fernando Sanches.

Tentando esquecer sua recente separação e o trauma causado por um aborto espontâneo, Joana (Claudia Campolina) mergulha no trabalho e em atividades físicas. Mas ao ser forçada a tirar férias, ela decide viajar para Peruíbe e conhece um homem misterioso (Ricardo Gelli) que vira sua vida de cabeça para baixo. No mesmo período, um caiçara não é encontrado pela família e as pessoas passam a relacionar o desaparecimento com uma abdução por seres extraterrestres.

Dividido em cinco capítulos, o longa mostra como a personagem principal se transforma e se envolve com a história do desaparecimento e da ufologia. Além disso, a obra traz o questionamento da personagem acerca da maternidade. Ainda no elenco estão Gilda Nomacce, Antoniela Canto e Johny Klein do canal do Youtube UTK.

“A Pedra da Serpente” foi responsável por encerrar o Fantaspoa 2018, em junho, o maior festival de cinema fantástico da América Latina. Filmado em apenas uma semana e com diárias divididas entre São Paulo e o litoral, a produção do longa durou apenas um ano desde a primeira linha escrita no roteiro até a cópia final.