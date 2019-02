Produzido pela Bossapro, o documentário “Som, Sol & Surf Saquarema” resgata imagens históricas e inéditas dos três dias de rock, surf e liberdade que marcaram o verão de 1976, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Naquele ano, um grande festival de música ao ar livre, produzido por Nelson Motta, reuniu artistas como Raul Seixas, Rita Lee, Ângela Rô Rô (em sua estreia), Bicho da Seda, Zé da Gaita, Made in Brazil e outros, na cidade de Saquarema, ao mesmo tempo em que acontecia uma competição nacional de surfe. O material original, captado em 16mm, ressurge depois de mais de quatro décadas — acrescido de entrevistas recentes com realizadores, artistas e espectadores do evento —, no documentário do diretor Helio Pitanga, que estreia na TV com exclusividade no canal Curta!, dia 11 de fevereiro, às 22h20.

A equipe de fotografia que filmou o festival, homônimo do documentário, foi dirigida por Gilberto Loureiro e incluía nomes como Miguel Rio Branco, hoje um consagrado artista plástico. A ideia inicial era gravar um disco e produzir um filme. Porém, o dinheiro acabou, e o material filmado foi guardado e esquecido. Redescoberto, ele foi entregue ao restaurador Chico Moreira, que trabalhou na sua recuperação até 2016, quando morreu. As imagens históricas usadas no documentário mostram os roqueiros e surfistas aproveitando a praia pela manhã e os shows de rock à noite. Muitos montaram acampamento na areia. O filme começa com um trecho do show de Ângela Rô Rô, cantando “My girl”, do Temptations.

“Som, Sol & Surf Saquarema” ganhou o Prêmio Especial do Júri no Festival Aruanda do Audiovisual Universitário (2018) e foi selecionado para os festivais In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical (2018), Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de Arquivo (2018) e MIMO (2018).