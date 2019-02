Roteiristas, diretores, estudantes de audiovisual e demais profissionais da área de comunicação podem se inscrever na 13ª edição do Curso de Formação Profissional, até o dia 12 de março, pelo site www.icumam.com.br/13_curso_cinema. O Icumam, realizador do curso, disponibilizará 80 vagas distribuídas em quatro módulos: Roteiro para Animação, Roteiro Cinematográfico (documentário e ficção), Roteiro para Série de TV (humor e drama) e Roteiro para Websérie, ministradas entre os dias 3 e 6 de abril, em Goiânia, no Sebrae-GO. A divulgação dos selecionados acontece no dia 13 de março.

O Curso de Formação Profissional do Icumam se estabelece como um projeto que viabiliza aos profissionais goianos do audiovisual a possibilidade de qualificação profissional, e tem como objetivo a formação de mão-de-obra, prioritariamente, para o mercado do audiovisual em Goiás.

Nesse ano, profissionais reconhecidos nacionalmente e com intensa atuação no mercado conduzirão os cursos: Di Moretti, roteirista e consultor de longas de sucesso, como “Tropicália”, “Dominguinhos” e “Do Pó da Terra”; Renata Corrêa, que se destaca em projetos de sucesso da TV brasileira, como ‘Tá no Ar”, da Rede Globo; Thiago Fogaça, professor, consultor de roteiro e storytelling; e Rosana Urbes, diretora e animadora, com experiência internacional em diversos longas dos Estúdios Disney, como ”Mulan” e “Tarzan”.

Os módulos de roteiros que serão ministrados nessa edição estão divididos em: Roteiro Cinematográfico (ficção e documentário), curso que descreverá integralmente a confecção de um roteiro cinematográfico; Roteiro para Série de TV (humor e drama), que se propõe a abordar os temas mais importantes em respeito a dramaturgia; Roteiro para Animação, oficina focada no processo de roteiro para animação e em como a imagem interfere, muitas vezes, na condução da confecção do mesmo; e Roteiro para Websérie, onde serão abordados os aspectos da narrativa seriada, os tipos de séries, o público alvo e a escolha dos personagens.

O regulamento prevê atendimento prioritário para roteiristas, diretores, estudantes e profissionais do audiovisual e da comunicação (propaganda, relações públicas, rádio e TV, artes plásticas, multimídias e outros) que residam no Estado de Goiás. Todos os módulos acontecem simultaneamente e contam com a apresentação de conteúdo teórico, exercícios práticos, criação e apresentação de projetos individuais, por meio do Pitching de Ideias.

O Curso de Formação Profissional tem patrocínio da Rodonaves Transporte, através da Lei Goyazes – Programa Estadual de Incentivo à Cultura de Goiás, apoio do SEBRAE – Goiás e é realizado pelo Icumam Cultural e Instituto.