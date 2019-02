O Festival Internacional de Cinema da Fronteira traz à capital gaúcha e Santana do Livramento o Sur Frontera, ciclo de seminários, oficinas, rodadas de negócios e pitchings, que acontece em março, em Porto Alegre. Em sua primeira edição, o evento traz a diretora argentina Paula Markovitch (“El Premio”), e outros profissionais do audiovisual que vão promover, nas duas cidades, o desdobramento de formação e mercado do festival. Inscrições, valores e maiores informações estão disponíveis no site festivaldafronteira.com.br/atividades. As vagas são limitadas.

Paula Markovitch apresenta, no dia 11 de março, das 19h às 21h, no Goethe-Institut Porto Alegre (R. 24 de Outubro, 112, Independência), a masterclass Fazer Poesia com a Verdade. O custo é de R$ 40,00. Nos dias 12, 13, 14 e 15 de março, é a vez do Fronteira LAB na Cinemateca Capitólio Petrobras (R. Demétrio Ribeiro, 1085, Centro Histórico). A atividade acontece das 14h às 18h, exceto na sexta (15), das 9h às 13h. Este laboratório é direcionado para escritores e cineastas que querem desenvolver e aprofundar um projeto de filme. Com vagas limitadas a dez pessoas, o valor é de R$ 200,00. O ingresso também dá direito à masterclass anterior e às rodadas de negócios. Argentina radicada no México, Paula é diretora do aclamado ”El Premio”, produção ganhadora de mais de dez prêmios internacionais, incluindo dois troféus Urso de Prata no Festival de Berlim. Seu longa seguinte ”Cuadros en la Oscuridad” (2017) participou do Festival Internacional de Cine en Morelia, Festival de Cine de Madrid, entre outros. Ambos os títulos ganharão exibição na Cinemateca.

No dia 16 de março, das 19h às 21h, acontece a masterclass Distribuição e Mercado Audiovisual, com o carioca Felipe Lopes (Arthouse). A inscrição custa R$ 40,00. A programação do Sur Frontera também inclui rodadas de negócio nos dias 16 e 17 de março, das 14h às 17h, que reunirá o encontro de players e produtores locais, ao custo de R$ 40,00. Cada inscrição dá direito a apresentar três projetos de longa de ficção, documentário, série, web ou animação. Também podem ser inscritos projetos para o pitching que acontece no dia 17 de março, das 17h às 19h, pelo valor de R$30,00. Todas as atividades acontecem na Cinemateca.

O Sur Frontera muda-se para Santana do Livramento, a partir do dia 25 de março, na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (R. Duque de Caxias, 1783, Centro). Na fronteira, a produtora porto-alegrense Maria Elisa Dantas (“Sem Abrigo”) ministra a oficina prática de Introdução Audiovisual, dos dias 25 a 29 de março, das 14h às 17h. O cineasta bajeense Zeca Brito (“A Vida Extra-Ordinária de Tarso de Castro”) apresenta a masterclass Cinema Documental, nos dias 28 e 29 março, das 19h às 21h. Por fim, a produtora cultural uruguaia Angélica Seguí Rodriguez (Festival da Fronteira) traz a oficina Produção Cultural, nos dias 30 e 31 de março, das 15h às 18h. Todas as atividades custam R$ 40,00, cada.