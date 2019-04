A skatista Grace Orsato, protagonista do filme

Começou a ser rodado, em março, em São Paulo, o filme Bagdá – Cenas de uma Juventude, segundo longa da cineasta Caru Alves de Souza (De Menor), com produção de Rafaella Costa (Manjericão Filmes), também produtora dos longas Sequestro Relâmpago, Trago Comigo, De Menor, entre outros. O filme é livremente inspirado no livro “Bagdá – O Skatista”, de Toni Brandão.

A história gira em torno de uma skatista de 17 anos chamada Bagdá, interpretada por Grace Orsato, que faz sua estreia como atriz e é skatista na vida real. Na trama, a jovem passa boa parte do tempo com os amigos skatistas, fazendo manobras na pista local, fumando maconha e jogando baralho. Aos poucos, ela vai se aproximando de Vanessa (Nick Batista), outra skatista do bairro que encontra em Bagdá um incentivo para ocupar a pista de skate. Numa ida à Praça Roosevelt, Bagdá e Vanessa encontram outras meninas skatistas, e estreitam laços de amizade.

A cantora Karina Buhr, que também faz sua estreia como atriz no cinema, é Micheline, mãe de Bagdá, uma mulher batalhadora que luta para sustentar sozinha as três filhas, mas que também gosta de curtir a vida e frequentar bares.

Filmado na Freguesia do Ó, zona norte da cidade de São Paulo, o filme acompanha o dia a dia de Bagdá, que divide seu tempo entre a escola, onde está sempre na mira da diretora (Suzy Rêgo), com sua mãe e suas duas irmãs mais novas (Helena Luz e Marília Fernandes), além de frequentar o salão de beleza da transexual Gilda (Paula Sabatini), onde sua mãe trabalha como manicure, e o bar local da dona Gladys (Gilda Nomacce), uma mulher que viveu os tempos áureos de politização operária dos anos 80.

Com o elenco e equipe compostos em sua maioria por mulheres, a narrativa de Bagdá – Cenas de uma Juventude se constrói a partir de episódios cotidianos que irão revelar aquilo de extraordinário na vida dessas mulheres.