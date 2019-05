O documentário “Rindo à Toa – Humor sem Limites”, de Claudio Manoel, Álvaro Campos e Alê Braga, estreia nos cinemas no dia 30 de maio, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Brasília.

Segundo longa sobre humor do trio de diretores, o filme investiga como a liberdade de expressão e os novos ares dos primeiros tempos da redemocratização impactaram o conteúdo de humor no Brasil. O documentário tem como ponto de partida os sucessores de “O Pasquim” nas bancas: “Planeta Diário”, “Casseta Popular”, e as publicações da Circo Editorial (Glauco, Laerte, Angeli); passa pela música com as bandas irreverentes que traziam a comédia em seu DNA, como a “Blitz” e “Premeditando o Breque”; o surgimento da onda do besteirol no teatro e os programas de TV, como o pioneiro “Armação Ilimitada”, “TV Pirata” e “Casseta & Planeta”, chegando até “Sai de Baixo” e “Hermes e Renato”.

“Rindo à Toa” reflete de forma bem humorada sobre o estilo da comédia praticada no Brasil a partir da reabertura política em 1988. O filme aborda a gênese e nascimento dos “humoristas” nos anos 80. Os ícones do humor revisitam sua trajetória e refletem sobre seus estilos e questões como originalidade, vanguarda, limitações e contexto histórico e social.