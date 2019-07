Foram prorrogadas as inscrições do Prêmio ABRA de Roteiro, até o dia 26 de julho, através do site http://abra.art.br/blog/2019/06/17/3o-premio-abra-de-roteiro-regulamento e https://docs.google.com/forms/d/1PsAtU8-vz1UEf43mD6xVutoJ2kdUVMGixXb9kPCANBQ/viewform?edit_requested=true. Promovido pela ABRA – Associação Brasileira de Autores Roteiristas, a premiação chega na terceira edição com uma nova categoria: curta-metragem de ficção, de documentário e animação.

Podem ser inscritas obras televisivas e cinematográficas, estreadas em circuito comercial, em território nacional, no período de 1º de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2018, desde que os roteiros sejam de autoria ou coautoria de brasileiros.

As produções podem ser filmes de longa-metragem de ficção, filmes de longa-metragem de documentário, séries e minisséries de ficção, documentário, reality, esquetes, variedades e novelas.

Filmes de curta-metragem de ficção, documentário ou animação que tenham sido exibidos, em pelo menos um festival cinematográfico brasileiro, pela primeira vez, no ano de 2018, também podem participar.

O Prêmio ABRA de Roteiro tem a finalidade de valorizar os autores-roteiristas e ressaltar a importância do roteiro na cadeia de produção da indústria audiovisual nacional. Os premiados são escolhidos pelos próprios membros da associação, em dois turnos de votação.