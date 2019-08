No sábado, dia 24/08, a partir das 20h45, o Canal Brasil transmite ao vivo, direto do Palácio dos Festivais, a cerimônia de premiação do 47º Festival de Cinema de Gramado, com apresentação de Simone Zuccolotto e comentários de Roger Lerina e Luiz Zanin. A direção da transmissão ficará a cargo de Marlise Aude e a repórter Maria Clara Senra fará a cobertura do tapete vermelho. A cobertura também poderá ser assistida pela internet, no Canal Brasil Play – que estará com sinal aberto também para não-assinantes –, no Facebook e no Instagram do canal.

Realizado desde 1973, o evento reúne grandes nomes do cinema brasileiro, todos em busca do tão desejado Kikito. As obras serão julgadas nas categorias de melhor filme, diretor, ator, atriz, fotografia, roteiro, montagem, direção de arte, trilha musical, ator coadjuvante, atriz coadjuvante e desenho de som, além de poderem receber os prêmios dos júris oficial e popular, e o oferecido pela crítica. Nesta edição, os filmes que concorrem ao Kikito são: “Hebe – A Estrela do Brasil”, de Maurício Farias; “O Homem Cordial”, de Iberê Carvalho; “Pacarrete”, de Allan Deberton; “Raia 4”, de Emiliano Cunha; “Veneza”, de Miguel Falabella; “Vou Nadar Até Você”, de Klaus Mitteldorf; e “30 Anos Blues”, de Andradina Azevedo e Dida Andrade.