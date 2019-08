Estão abertas as inscrições para o 13ª Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC), até o dia 13 de setembro, através do site www.smvc.com.br. O SMVC deste ano ocorre entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro e tem como tema “Cinema para todas”, uma reflexão sobre o protagonismo da mulher no audiovisual.

Os curtas-metragens devem ter, no máximo, 25 minutos de duração, incluído os créditos, e terem sido finalizados a partir de 1º de janeiro de 2018. Somente serão aceitos curtas que não foram inscritos nas outras edições do SMVC.

As obras podem ser categorizadas como Animação, Documentário e Ficção, e inscritas para a Mostra de Santa Maria e região, para a Mostra Nacional, ou para ambas. A programação de mostras não competitivas será divulgada até a data do festival.

Para as mostras competitivas, poderão participar realizadores e realizadoras com nacionalidade brasileira ou com naturalização no país há mais de dois anos, em situação legal, com quantos trabalhos desejarem, desde que não caracterizem promoção institucional e/ou empresarial. Os trabalhos inscritos só serão aceitos se forem falados, dublados ou legendados em português. Além disso, para a Mostra de Santa Maria e região, só serão aceitas obras de cidades com até 70km de distância de Santa Maria.