O jovem ator Christian Malheiros estrela o longa-metragem “Sócrates”, que chegará aos cinemas brasileiros no dia 26 de setembro, com distribuição da O2 Play.

Malheiros interpreta o protagonista gay que, após a morte da mãe, precisa lutar contra a burocracia do sistema, o preconceito do pai, a falta de oportunidades no mercado de trabalho e confiar em pessoas que nunca viu para tentar sobreviver em Santos (SP). Menor de idade, desempregado, sem dinheiro e sem o apoio de conhecidos, a história de “Sócrates” se constrói a cada nova cena, deixando o público em estado de alerta.

O filme também chega às salas de exibição nos Estados Unidos com distribuição da Breaking Glass Pictures e vem conquistando elogios de publicações como o The New York Times, além da Variety, uma das mais importantes do mundo no setor de entretenimento e os veículos LA Times e Hollywood Reporter.

Com direção de Alexandre Moratto e produção executiva de Fernando Meirelles, o filme é uma produção do Instituto Querô e Querô Filmes.