O rei Henrique VIII, da série “The Tudors”, o Chris Wilton, de “Match Point” (Woody Allen), e o ganhador do Globo de Ouro pela minissérie “Elvis” (no papel-título), Rhys Meyers, é o protagonista da versão cinematográfica de “Samurai Shirô”, HQ de Danilo Beyruth lançada pela Darkside Books. Este é o segundo livro nacional da editora a ser transformado em obra audiovisual. Em setembro, a Netflix anunciou a versão para série do livro policial “Bom Dia, Verônica”, da dupla Ilana Casoy e Raphael Montes.

A HQ de Beyruth será vertida para o cinema sob a direção de Vicente Amorim e a produção da Filmland International, com lançamento previsto para 2020, sob o título “Princesa da Yakuza”. Leia matéria sobre o filme aqui. Também está no elenco a cantora e atriz nipo-americana Masumi.

“Samurai Shirô” conta a história de lutas sangrentas pelo poder, honra familiar e do reencontro violento com o passado, vivido no agora por samurais modernos e a yakuza (a máfia japonesa), que usa de cenário o bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. Akemi é uma jovem descendente de japoneses que vê surgir em seu caminho um estranho homem sem memória, com uma katana (tipo de espada japonesa), e passa a ser perseguida pelos yakuzas. Ela vai precisar enfrentá-los, assim como seu próprio passado, para sobreviver.

A narrativa de “Samurai Shirô”, em ritmo veloz, é repleta de ação e dialoga com a intensidade e diversidade da principal metrópole do país, para onde migraram milhares de orientais, e considerada a maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão. A arte em preto e branco de Danilo Beyruth dialoga com o universo imagético dos filmes de samurai de Akira Kurosawa, como Yojimbo, o Guarda-Costas e Sete Samurais, além dos mangás, como Lobo Solitário. Sem perder sua característica, o traço dinâmico de Beyruth se desafia a contar uma história de luta pelo poder e pela honra dentro da tradição de histórias de ação japonesas, lidando com suas marcas e símbolos como um verdadeiro sensei.

Sobre o autor: Danilo Beyruth é quadrinista e ilustrador, vencedor de diversos prêmios HQ Mix. Em 2009, publicou seu primeiro álbum, Necronauta: O Soldado Assombrado (HQ Maniacs). A seguir, lançou o premiado Bando de Dois (Zarabatana, 2010), também publicado na Argentina, França e Portugal. Em 2012, Necronauta ganhou um segundo volume, Necronauta: Almanaque do Mortos (Zarabatana), mesmo ano em que inicia a série com o personagem de Mauricio de Sousa, pela Panini, Astronauta: Magnetar (traduzido para o alemão, espanhol, francês e italiano), Astronauta: Singularidade (2014) e Astronauta: Assimetria (2016). Publicou ainda São Jorge em dois volumes (Panini, 2014). Também desenha para a Marvel Comics (Ghost Rider, Guardiões da Galáxia, Cable, entre outros). Ilustrou a capa e o miolo da segunda edição de A Noite dos Mortos-Vivos, de John Russo (Darkside, 2018). Em 2018, Danilo viu seus personagens e conceitos ganharem vida no filme Motorrad, dirigido por Vicente Amorim. Samurai Shirô é seu primeiro álbum pela Darkside Books.

Samurai Shirô

Autor: Danilo Beyruth

Editora: Darkside Books

Páginas: 192

Preço: R$ 59,90