Andreia Horta, Gustavo Vaz e Rezende © Mariana Vianna

Uma história de amor e desencontro entre um casal, que mescla a química de seus corpos com impossibilidades biológicas, é o ponto central de O Jardim Secreto de Mariana, novo longa de Sérgio Rezende e seu primeiro roteiro em parceria com a filha, a escritora e poeta Maria Rezende. Rodado em Inhotim, Minas Gerais, com cenas, também, em Nova Friburgo – Região Serrana do Rio de Janeiro –, o filme desenrola o romance entre João (Gustavo Vaz) e Mariana (Andreia Horta), professora de botânica que não consegue usar a ciência a seu favor quando decide realizar o maior sonho da sua vida: tornar-se mãe.

Vivendo em uma chácara herdada de seu pai, interpretado por Paulo Gorgulho, João é um espectador apaixonado da estufa cultivada por Mariana, seu grande amor. Porém, o que ambos não sabiam, é que seus estudos sobre as flores e suas formas de reprodução fossem culminar com uma decisão que separaria o perfeito casal.

A trama se desenrola a partir de um reencontro cinco anos depois do rompimento. Todas as lembranças do que viveram juntos se entrelaçam ao cenário de Inhotim, no roteiro intenso e sensível de Sérgio Rezende.

Com produção de Erica Iootty, da Arpoador Audiovisual, coprodução da Morena Filmes e da Globo Filmes e distribuição da H2O Films, O Jardim Secreto de Mariana será rodado ao longo de quatro semanas. A direção de fotografia é de Felipe Reinheimer e o elenco também conta com Paulo Gorgulho, Denise Weinberg, Iano Salomão e Maria Volpe.