O 48º Festival de Cinema de Gramado prorrogou as inscrições para as mostras competitivas de longa-metragem brasileiro (LMB), longa-metragem estrangeiro (LME) e curta-metragem brasileiro (CMB) até o dia 2 de maio, às 23h59. A comissão organizadora entende que muitas produções tiveram seu cronograma de finalização alterado em função da pandemia da Covid-19 e decidiu estender por 20 dias o prazo para que as obras sejam inscritas.

As fichas estão disponíveis no site www.festivaldegramado.net e todas as regras e critérios para participar da seleção permanecem inalterados, podendo ser consultados no regulamento, que também está disponível no site do festival.

Podem se inscrever filmes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

A Gramadotur, autarquia municipal responsável pela organização do Festival de Cinema de Gramado informa, também, que até agora as datas estão mantidas e, em princípio, o festival se realiza entre 14 e 22 de agosto.