Cacá Diegues, um dos mais importantes cineastas brasileiros, completa 80 anos dia 19 de maio. Com uma história que se mistura à do cinema nacional, mais de seis décadas dedicadas à sétima arte, diversas premiações e mais de 30 filmes no currículo, Cacá reúne em sua filmografia produções que perpassam diversos movimentos artísticos como o Cinema Novo, a Retomada e o momento atual.

Para celebrar, o Canal Brasil traz uma programação especial com oito filmes dirigidos pelo cineasta em uma mostra especial, de 5 de maio a 16 de junho, sempre às 23h45. Longas como “Xica da Silva”, “Bye Bye Brasil”, “O Grande Circo Místico”, “Orfeu” e “Deus é Brasileiro” estão entre as obras selecionadas para a homenagem.

E na próxima terça, dia 5, às 18h, o Canal Brasil realiza uma entrevista exclusiva com Cacá Diegues no perfil do Instagram do canal (@canalbrasil). Na live, ele vai fazer uma retrospectiva de sua careira, além de analisar o momento do cinema mundial nesse período de quarentena.