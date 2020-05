Os Olhos de Cabul

Afastado das salas de cinema fechadas por conta da pandemia de COVID-19, o público poderá aproveitar uma nova experiência a partir de 28 de maio: a plataforma Cinema Virtual. O projeto trará título inéditos e premiados, que estarão disponíveis em www.cinemavirtual.com.br. Além de ter acesso a um conteúdo exclusivo sem sair de casa, o espectador poderá escolher sua rede exibidora de preferência, que receberá parte da renda de cada sessão.

A cada quinta-feira, o Cinema Virtual trará estreias, além de manter disponíveis os títulos mais desejados da semana anterior, escolhidos pelo público. Estarão na plataforma, a cada semana, entre 10 e 15 títulos, todos inéditos no cinema e em plataformas de streaming.

Em seu line-up, o projeto já conta com longas como: “Os Olhos de Cabul”, filme exibido no Festival de Cannes 2019 e premiado em Annecy (2019); “Copperman – Um Herói Especial”, que acaba de ganhar o Prêmio do Júri BIFF JR de Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Brasília; “Antes de Partir”, estrelado por Brian Cox, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator; “Corpus Christi”, que concorreu ao Oscar 2020 de filme internacional pela Polônia, perdendo apenas para “Parasita”.

Para assistir, o usuário deve escolher o filme, selecionar Estado, cidade e rede exibidora de preferência. O ticket só poderá ser comprado depois dessa etapa, garantindo, assim, que todos os exibidores serão remunerados. Cada sessão custa R$ 24,90 e vale por 72 horas. Alguns filmes poderão ter preços promocionais, dependendo do acordo entre distribuidor e exibidor. “Os Olhos de Cabul” é um deles e estará na plataforma com o valor de R$ 19,90. Os filmes podem ser assistidos em até três plataformas diferentes, entre celular, Smart TV, computador, tablet. O filme ficará em cartaz por até 15 dias e, depois, terá que cumprir uma janela de até 90 dias para ser oferecido em plataformas digitais. Participam do projeto, até o momento, os exibidores PlayArte, Cine Arte Pajuçara, Cine 14 Bis, Paradigma Cine Arte, Cineramabc, Kine Vitória, Cine Company, Cine Topázio Indaiatuba, Mobi Cine.

PROGRAMAÇÃO DE ESTREIA EM 28 DE MAIO

A Guerra de Anna (Anna’s War), Drama, 2018, Rússia – Distribuição: A2 Filmes

Anna (Marta Kozlova), uma menina de apenas seis anos, tem toda a família assassinada em uma execução em massa de judeus. Por um milagre, ela sobrevive e passa a viver escondida em uma chaminé em desuso de um comandante nazista. Relembrando a vida que a guerra lhe tomou e com os ensinamentos de seus pais e a ajuda de um amigo, Anna precisa sobreviver e manter sua humanidade nas condições mais desumanas possíveis.

Amor Invisível (Love is Blind), Comédia/ Drama, 2019, EUA – Distribuição: Elite Filmes

Bess (Shannon Tarbet) vive com seu pai Murray (Matthew Broderick), que sofre da doença de Parkinson. Sua mãe Carolyn (Chloë Sevigny) também vive em casa, mas Bess não consegue vê-la, e acredita que ela seja uma invenção da imaginação de seu pai. Em busca de uma solução, Bess é apresentada a seu problemático vizinho Russell (Aidan Turner) – mas o problema é que ela também não consegue vê-lo.

Ana (Ana), Comédia/Drama, 2020, EUA/ Porto Rico – Distribuição Elite Filmes

Em Porto Rico, após um devastador furacão, uma amizade inesperada surge entre Ana (Dafne Keen), uma menina cuja mãe está na prisão, e Rafa (Andy Garcia), um vendedor de carros falido. Após se encontrarem por acaso, os dois embarcam em uma longa jornada cheia de desafios para tentar encontrar um lar para Ana e salvar Rafa do colapso financeiro.

Antes de Partir (The Etruscan Smile), Drama, 2018, EUA – Distribuição: Elite Filmes

Rory MacNeil (Brian Cox) é um escocês ranzinza que não dá a mínima para a opinião dos outros. Um dia, ele descobre que tem poucos meses de vida e sua possível salvação está em São Francisco. Contrariado, ele abandona a ilha onde sempre viveu e vai se hospedar na casa do filho, que não vê há anos e com quem tem uma relação conturbada. Mas um golpe do destino dá a Rory uma nova chance, não só com seu filho e seu neto, mas também com seu próprio coração.

Com Amor, Scott (Love Scott), Documentário, 2018, Canadá – Distribuição: Elite Filmes

Ao caminhar por uma pequena cidade do Canadá, Scott Jones, um jovem músico gay, é atacado e fica paralisado da cintura para baixo. Após este evento traumático, o documentário acompanha a vida de Scott durante três anos, através de uma frágil e corajosa jornada de cura e transformação.

Copperman – Um Herói Especial (Copperman), Drama/Fantasia, 2019, Itália – Distribuição: Elite Filmes

A história de Anselmo, que desde criança sonha em se tornar um super-herói. O filme gira em torno do tema do autismo, mostrando que, através da sensibilidade e da imaginação, um elemento de diversidade pode se transformar em uma linda vantagem.

Os Olhos de Cabul (Les Hirondelles de Kaboul), Animação – 2019 – França – Distribuição: Vitrine Filmes

Exibido no Festival de Cannes (2019) e premiado em Annecy (2019), o longa se passa no verão de 1998, em uma Cabul, capital e maior cidade do Afeganistão, sob o regime do Talibã. Zunira e Mohsen são jovens e apaixonados. Apesar de toda a violência e a miséria diárias, eles alimentam a esperança de um futuro melhor. Um dia, um gesto bobo faz com que a vida dê uma guinada sem volta. A animação é uma adaptação do livro ‘As Andorinhas de Cabul’, de Yasmina Khadra.

O Sonho de uma Família (Magari), Drama, 2019, Itália/ França – Distribuição: Elite Filmes

A história de uma família dividida, vista pelo olhar da jovem Alma, de 9 anos, e de seus dois irmãos mais velhos. A mãe, uma francesa rica e tradicional, e o pai, um italiano falido, ausente e nada convencional, se divorciaram há anos. As crianças vão passar alguns dias com o pai na Itália, e ele não faz ideia de como cuidar de si, quanto mais dos filhos. A situação é complicada, mas, apesar das dificuldades e tensões diárias, a pequena Alma continua a acreditar que um dia, talvez, a sua família possa a ficar junta novamente.

Segredo da Floresta (Behind the Trees), Terror / Mistério / Suspense, 2019, EUA – Distribuição: A2 Filmes

Um casal de médicos, Jay e Amy, decide fugir da sua rotina da cidade grande e parte para um retiro no campo, que supostamente seria um momento de tranquilidade e intimidade para eles. Durante um passeio, Jay pede Amy em casamento e tudo parece perfeito, até que, na volta, eles se perdem na floresta e se deparam com um ritual estranho onde encontram uma menina amarrada dentro de uma cabana. Ao libertarem a garota, um terrível mal também é libertado.

Uma Lição de Amor (The Elephant and the Butterfly), Drama, 2017, Bélgica – Distribuição: Elite Filmes

Antoine, um homem sério e soturno, volta para sua cidade natal na Bélgica, onde se reúne com sua ex-namorada e mãe de sua filha de cinco anos, Elsa, que ele nunca conheceu. Por causa de acontecimentos inesperados, Antoine terá que cuidar sozinho da animada e curiosa garota.