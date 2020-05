O Syf estreia a terceira temporada do reality show Cinelab Aprendiz, na próxima sexta-feira, dia 8 de maio, às 18h20. O programa traz 16 novos concorrentes na disputa pelo prêmio. Em sua 3ª temporada, o Cinelab retorna com algumas novidades na dinâmica. Duas equipes disputam a competição e seus integrantes mudam a cada episódio. Cada grupo ganha um diretor eleito pelos mentores, um deles com imunidade. No meio de cada desafio, dois aprendizes – um de cada grupo – trocam de lugar, abalando todo o trabalho das equipes. A disputa segue com muita correria, trabalho árduo, discussão entre os participantes, lições e broncas dos mentores, além de muita ação.

Ao todo, serão 13 episódios, exibidos toda sexta-feira, às 18h20. O Syfy estará com o sinal aberto até o dia 10 de maio, em todos os pacotes das operadoras.

O reality show produzido pela Boutique Filmes acompanha o desafio de três especialistas em efeitos especiais para realizar uma cena de ação com grandes efeitos, baixo orçamento e muita criatividade. A cada episódio, Kapel Furman, Armando Fonseca e Raphael Borghi reproduzem cenas de ação como tiroteios, perseguição de carros, explosões e ataques zumbis, em curto de tempo e com pouca verba. O resultado são curtas-metragens cheios de criatividade.