A poesia popular na divisa entre Pernambuco e Paraíba é o tema da série documental “Ouro Velho, Mundo Novo”, dirigida por Cláudio Assis e Lírio Ferreira, que esteia nesta quarta-feira, dia 24/06, no Canal Brasil. A atração, nomeada a partir de duas cidades fronteiriças de ambos os Estados, mostra como as rimas foram responsáveis por conduzir, ao longo dos anos, a sabedoria popular centenária da região.

Ao conversar com artistas e personalidades locais, os diretores traçam um paralelo entre e a seca e as trovas, apresentam a influência do cordel nas rimas e mostram como as paisagens do sertão foram capazes de inspirar os versos dos moradores – com destaque para o depoimento do jornalista e conterrâneo Xico Sá, que atribui igual importância à produção local a escritos do russo Vladimir Maiakovski, um dos mais importantes poetas do século passado.

“Ouro Velho, Mundo Novo” é composta de 12 episódios de 15 minutos cada.