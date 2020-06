O FRAPA (Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre) comunicou o cancelamento da edição presencial e sua realização exclusivamente online, reduzida e adaptada para a situação atual da pandemia.

Estão confirmadas edições online do Concurso de Roteiros, FRAPA[LAB], Rodadas de Negócios e a Mostra Competitiva de Curtas. O último será aberto ao público em geral.

O Concurso de Roteiros, que reúne trabalhos de pilotos de série e longas-metragens, terá seus finalistas anunciados em junho. Os pitchings online acontecerão entre os dias 21 e 24 de de setembro. O FRAPA[LAB], em coprodução com o Projeto Paradiso, acontecerá de 24 de agosto a 18 de setembro. Participarão do laboratório os 12 finalistas do Concurso de Roteiros. Os consultores confirmados são Aleksei Abib, Inés Bortagaray, Jaqueline Souza e Julio Rojas. As Rodadas de Negócios acontecem entre os dias 5 e 9 em outubro, pela internet. Aberta ao público, a Mostra Competitiva de Curtas acontece de 23 a 30 de setembro. Os premiados do Concurso de Roteiros e da Mostra Competitiva de Curtas serão anunciados em live no dia 2 de outubro.