"Dov'è Meneghetti?", de Beto Brant

O Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – Curta Kinoforum, que acontece, via plataformas digitais, de 20 a 30 de agosto, com acesso disponível gratuitamente para todo o território brasileiro, através do endereço kinoforum.org.br, promove uma programação prévia, que tem início nos dias 6 e 13 de agosto. Com exibições de curtas históricos e lives com seus realizadores, o programa especial Criatividade em Tempo de Crise reúne alguns dos mais importantes cineastas revelados durante a denominada Primavera do Curta (1986-1996) e exibe sete filmes históricos, verdadeiros clássicos do formato.

Em 6 de agosto, quinta-feira, a partir das 19h, serão disponibilizados ”Cartão Vermelho”, de Laís Bodanzky, ”Viver a Vida”, de Tata Amaral, e ”Ilha das Flores”, de Jorge Furtado. As duas primeiras diretoras conversam, a partir das 20h do mesmo dia, com Ana Luiza Azevedo, cineasta que atuou como assistente de direção de “Ilha das Flores”.

Uma semana depois, em 13/08, fica liberada a exibição de ”Dov’è Meneghetti?”, de Beto Brant, ”A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal”, de Carla Camurati, ”A Origem dos Bebês Segundo Kiki Cavalcanti”, de Anna Muylaert, e ”Frankstein Punk”, de Cao Hamburger e Eliana Fonseca, a partir das 19h. E às 20h é a vez de um encontro reunindo todos os cinco diretores.

Entre outras questões, os debates têm como pauta a criação, produção e circulação dessas e de como foi possível eclodir uma filmografia criativa e impactante em pleno período de crise aguda na produção cinematográfica brasileira. E que lições pode-se extrair de tal experiência para iluminar os dias que se seguirão à pandemia planetária do Covid-19.

Os filmes desta programação ficam disponíveis na plataforma do festival. Para participar das lives e assistir aos curtas, é necessário cadastro prévio na plataforma do evento, via o website kinoforum.org.br, que será aberto a partir de 5 de agosto.