O Itaú Cultural está com inscrições abertas e gratuitas para o curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo, até o dia 18 de agosto, e devem ser feitas exclusivamente no site www.itaucultural.org.br. Indicado para profissionais e estudantes, maiores de 18 anos, que possuam formação ou experiência prévia em audiovisual, o curso nasceu a partir da série Projeções, do Itaú Cultural, que destaca os processos criativos dos cineastas brasileiros. A lista com 40 selecionados será divulgada no mesmo endereço eletrônico, em 8 de setembro.

Desenvolvido pelas cineastas Moira Toledo e Renata Druck e realizado pelo Núcleo de Audiovisual e Literatura do Itaú Cultural, o EAD se aprofunda na produção contemporânea brasileira recente e no desenvolvimento de projetos audiovisuais que dialoguem com ela, especialmente explorando intersecções entre documentário e ficção. A partir de exercícios práticos de criação e realização, o objetivo é estimular o surgimento de novos projetos e filmes por parte dos participantes.

Composto de 11 aulas ministradas por professores atuantes no mercado audiovisual, o curso propõe reflexões inspiradas em filmes ou sobre eles. Haverá ainda encontros virtuais ao vivo com as coordenadoras do projeto, exercícios práticos e retorno crítico das atividades propostas.

Realizado a distância, de 15 de setembro a 18 de dezembro, o EAD Projeções é composto por quatro módulos, com interpretação em Libras e legendas em português em todas as 11 videoaulas disponíveis na plataforma online da instituição.

A Comissão de Seleção do curso é formada por Moira e Renata e colaboradores do Itaú Cultural. Serão contemplados até 40 participantes levando em consideração a adequação da proposta do curso às expectativas apresentadas na carta de interesse e demais informações enviadas pelo candidato. Para os candidatos surdos, a carta de interesse pode ser feita em vídeo. Outro critério é a formação de um grupo diversificado no que diz respeito às questões de raça, gênero e representação geográfica, uma vez que a instituição pretende selecionar participantes de todas as regiões do país.