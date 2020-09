Jean-Claude Bernardet

Especialistas cedem à posição de fala ao se tornarem personagens do seriado “Crítica”, que desconstrói os bastidores das análises de obras audiovisuais no Brasil. O registro também documenta homenagem póstuma, por meio de depoimentos exclusivos de Rubens Ewald Filho, sobre sua trajetória na sétima arte. A série vai ao ar a partir de 2 de setembro, às 21h30, no canal de TV por assinatura Prime Box Brazil, distribuída em oito episódios, de média de 30 minutos cada um.

O roteiro dirigido por Luiz Alberto Cassol parte da compreensão sobre as nuances passionais e dedicação que os entrevistados nutrem pela análise fílmica. Revisita conceitos e peculiaridades da cobertura realizada por impressos, rádio, TV e internet; distingue gêneros narrativos e formatos – dos longas-metragens às séries; e debate a presença feminina na atividade. Evolui para mostrar a dependência que as produções podem ou não ter dos artigos para o desempenho nas janelas exibidoras e a influência que as avaliações têm entre si.

A série também aborda a relação próxima que os profissionais mantêm com os realizadores culturais, retratada como uma característica do mercado brasileiro. Afinal, a crítica é um método ou posicionamento? “Embora amparada por técnica discursiva, a subjetividade está presente na recepção das obras. Transmite as experiências de vida, influências artísticas e o conhecimento filmográfico de quem avalia”, adianta Cassol, sobre o consenso dos personagens.

Referência da crítica nacional, Rubens Ewald Filho teve passagens por diferentes meios ao longo da carreira. Durante o bate-papo, ele relembra coberturas inesquecíveis, o que incluiu cerimônias do Oscar, e o trabalho em curadoria de festivais e prêmios. Se juntam aos entrevistados, por ordem alfabética: Carlos Eduardo Lourenço Jorge (colunista da Folha de Londrina), Celso Sabadin (colunista da TV Cultura, sites e Rádio Bandeirantes), Daniel Feix (editor do Zero Hora e presidente da ACCIRS – Associação de Críticos de Cinema do RS) e Fatimarlei Lunardelli (professora da Unisinos/RS).

A lista segue com Ismaelino Pinto (colunista de O Liberal), Ivonete Pinto (professora da UFPel/RS e presidente da ABRACCINE – Associação Brasileira de Críticos de Cinema), Jean-Claude Bernardet (teórico, acadêmico e escritor), Lucas Borba (Youtuber), Luiz Carlos Merten (repórter de O Estado de S. Paulo), Luiz Zanin Orichio (repórter de O Estado de S. Paulo), Marcos Santuario (editor do Correio do Povo), Maria do Rosário Caetano (colunista da Revista de Cinema), Mônica Kanitz (jornalista autônoma), Pablo Villaça (editor do Cinema em Cena),Robledo Milani (editor do Papo de Cinema) e Roger Lerina (jornalista autônomo).

O time de 21 entrevistados também conta com as presenças de Patricia Kogut (colunista de O Globo), Paulo Henrique Silva (repórter do jornal Hoje em Dia), Sérgio Alpendre (colaborador da Folha de S. Paulo) e Suzana Uchôa Itiberê (editora OQVER Cinema& Streaming).