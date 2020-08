A Sky, operadora de TV paga via satélite, anunciou a abertura das inscrições ao Faciuni Bolsas – concurso cultural desenvolvido pela DirecTV Latin America, em parceria com a Sundance Collab, a USC School of Cinematic Arts e a Creative Artists Agency (CAA) –, que irá premiar com uma bolsa de estudos o melhor curta-metragem desenvolvido por estudantes de Cinema e Audiovisual. Os alunos poderão se inscrever no site www.faciuni.com, até o dia 30 de dezembro.

Neste ano, a Sky também realiza uma Masterclass online, que irá reunir profissionais do mercado audiovisual, no formato digital. As palestras estão disponibilizadas no site do Faciuni. Entre os convidados, estão o ator, diretor e garoto propaganda da Sky, Fábio Porchat, que participará do painel “Crise e Criação: como abordar processos criativos” e contará a sua experiência na produção de conteúdo do Porta dos Fundos. As conversas serão comandadas por Néstor Cantillana, ator e diretor chileno, e abordarão também os temas: Novas Gerações, Novas Reflexões, Cinema Documental; Oportunidades criativas em tempos de pandemia e O cinema na nova normalidade.

O Faciuni Bolsas, que está em sua quinta edição no Brasil, tem como objetivo apoiar e divulgar os trabalhos dos estudantes da América Latina, colaborando com a formação e desenvolvimento profissional desses jovens. O concurso cultural também acontece em outros sete países: Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Porto Rico e Uruguai e já entregou cerca de 19 bolsas de estudos.

Para participar, os alunos devem se cadastrar no site do Faciuni, produzir e enviar um curta-metragem original de no máximo 10 minutos, criado, escrito e dirigido pelo participante. O processo de seleção ocorrerá da seguinte forma: entre 9 e 23 de janeiro de 2021, eleição de cinco finalistas por um júri que inclui profissionais da DirecTV, Sundance TV, CAA e executivos da indústria de televisão e cinema; e, entre os dias 4 e 18 de fevereiro, acontecerá a votação online e do júri para eleger o vencedor. Os resultados serão divulgados no dia 25 de abril de 2021.

O estudante selecionado ganha uma bolsa integral para participar do programa de verão da Warner Bros na USC School of Cinematic Arts, uma das escolas de cinema mais reconhecidas e de maior prestígio em todo o mundo, e um prêmio no valor de R$10 mil para investir em equipamentos ou projetos audiovisuais. A instituição de ensino do ganhador também leva um prêmio no mesmo valor.

Todas as informações sobre o processo de seleção e as condições para se candidatar às bolsas estão no site www.faciuni.com. Além disso, os curtas premiados nas últimas edições já estão disponíveis de forma gratuita no aplicativo da Sky para assinantes e não assinantes da operadora.