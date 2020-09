Até o dia 22 de setembro, estão abertas as inscrições para o Prêmio Cardume-Cabíria, que busca valorizar o protagonismo feminino no cinema brasileiro. A iniciativa surgiu da parceria entre a plataforma mineira de streaming para curtas nacionais, Cardume, e o Cabíria Festival, que anualmente promove encontros em diversos formatos para incentivar a atuação de mulheres dentro do universo do cinema no Brasil.

Serão selecionados três argumentos de qualquer lugar do mundo, desde que escritos em português, com direito a consultoria da multipremiada roteirista Sabrina Fidalgo. A diretora e roteirista carioca coleciona prêmios e obras reconhecidas mundo afora e está listada como oitava cineasta mais promissora ao redor do mundo, de acordo com a publicação norte-americana Bustle.

Os ganhadores serão divulgados no Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, edição 2020, com data a ser divulgada no site da Cardume. O evento, que também possui o foco de valorizar as mulheres no cinema, acontecerá em novembro, no formato digital com uma programação completa de mostras, debates, oficinas, dentre outras atrações, além do anúncio das grandes vencedoras do Prêmio Cardume-Cabíria.

Inscrições e mais informações estão disponíveis no site cardume.tv.br/premio-roteiro-cardume-cabiria.