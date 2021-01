A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo começará a pagar os autores dos projetos aprovados no ProAC Expresso LAB a partir do dia 18 de janeiro. Os beneficiados receberão por meio de uma conta que foi aberta no Banco do Brasil para essa finalidade. O empenho dos valores necessários para pagar 4.095 os projetos contratados nas 25 linhas dos editais, totalizando R$ 264,5 milhões, foi realizado até dia 30 de dezembro de 2020. Já o pagamento da renda básica emergencial da Lei Aldir Blanc foi concluido até o dia 30/12, aos 2.500 profissionais habilitados, somando R$ 7,6 milhões.

Com isso, em 2020, foram concluídas as etapas necessárias para assegurar a destinação, por meio da Lei Aldir Blanc, de R$ 272,1 milhões ao setor cultural e criativo de São Paulo. Ao todo, o Governo do Estado recebeu R$ 281,8 milhões do Governo Federal, sendo R$ 264,1 milhões relativos à cota original do Estado e R$ 17,6 milhões relativos à reversão de valores não utilizados por municípios. O índice de execução, portanto, foi de 100% do valor recebido inicialmente e de 96,9% do total recebido.

AUDIOVISUAL – R$ 37 milhões – 267 projetos

Prêmio por histórico de realização em Audiovisual de Longas – R$ 14,5 milhões – 108 projetos contemplados.

Prêmio por histórico de distribuição de longas realizados por produtoras de São Paulo – R$ 2 milhões – 10 projetos contemplados.

Prêmio por histórico de realização de curtas-metragens e séries – R$ 15,7 milhões – 125 projetos contemplados.

Prêmio por histórico de realização de games, realidade virtual e realidade aumentada – R$ 4,8 milhões – 24 projetos contemplados.