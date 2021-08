O Projeto Paradiso e o Ventana Sur convidam cineastas interessados em inscrever projetos nacionais de ficção em estágio de pós-produção no Paradiso WIP Award para um bate-papo, no próximo dia 5 de agosto, às 11h. Josephine Bourgois, diretora-executiva do Projeto Paradiso, conversa com Bernardo Bergeret, diretor do Ventana Sur, para tirar as dúvidas dos produtores interessados no prêmio. Para participar basta se inscrever aqui.

O Prêmio WIP Paradiso com o Ventana Sur permitirá que as produções brasileiras concorram também às premiações das tradicionais categorias Primer Corte e Copia Final, elevando as chances de destaque do país no Ventana Sur. O projeto vencedor será escolhido por um júri formado pelo mercado argentino e exibido na edição 2021 do evento, o principal do mercado audiovisual da América Latina, que acontece em Buenos Aires de 29 de novembro a 3 de dezembro.

Anunciada em julho deste ano, a parceria entre Projeto Paradiso e Ventana Sur visa aumentar a presença de produções brasileiras neste mercado crucial da região latina. A iniciativa é parte do plano de apoio do Projeto Paradiso à internacionalização, o programa Brasil no Mundo, cuja missão é expandir o acesso de filmes, séries, projetos e talentos brasileiros aos principais festivais e mercados internacionais.