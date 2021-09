A 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que será realizada na primeira quinzena de dezembro, com exibição em plataforma virtual, está com inscrições abertas até 4 de outubro.

Nas mostras competitivas, serão selecionados seis longas e 12 curtas que, além de concorrerem às categorias do Troféu Candango, recebem cachês de seleção nos valores de R$ 30 mil para longas e R$ 10 mil para curtas.

Já na Mostra Brasília, as produções locais podem se inscrever para quatro vagas de longas e oito de curtas, com cachês de seleção de R$ 15 mil para longas e R$ 5 mil para curtas. Os interessados em compor a programação da edição 2021, devem preencher o formulário de inscrição com link da obra em plataforma audiovisual de livre acesso (de modo não-listado, ou com senha que permita visualização). Também vale notar que só serão aceitas obras concluídas a partir de 2019, preferencialmente inéditas.

Durante as exibições, o público vota no filme favorito através da plataforma do festival que, para além do voto popular, também contará com júri formado por grandes nomes do audiovisual no país, sendo cinco profissionais para longas, cinco para curtas e três para a Mostra Brasília. A diversidade e paridade de gênero são diretrizes fundamentais para a composição deste corpo de jurados.

O edital de seleção de filmes está disponível em www.festcinebrasilia.com.br.